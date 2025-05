Putin sah diesen drohenden transatlantischen Schulterschluss wohl als Gefahr für Russland und leitete Gegenmaßnahmen ein. Vor knapp zwei Wochen erklärte sich der russische Präsident zunächst auf einer Pressekonferenz zu Gesprächen in Istanbul bereit – damit sollte an die Amerikaner ein Signal der Verhandlungsbereitschaft gesendet werden. Danach griff Putin vergangenen Montag selbst zum Hörer, telefonierte etwa zwei Stunden mit Trump. Dieses Gespräch hat alles verändert.

Trump glaubt, dass Putin gewinnt

Wie das Gespräch zwischen Putin und Trump genau gelaufen ist, darüber gab es von Beginn an wilde Spekulationen. Obwohl das Weiße Haus und der Kreml öffentlich keine Details preisgeben, wurden in den vergangenen Tagen immer mehr Details bekannt. So soll Putin in dem Telefonat erneut die militärische Überlegenheit der russischen Armee betont haben. Das ist primär deswegen bemerkenswert, da Putins Armee auch noch nach mehr als drei Kriegsjahren in der Ukraine nur langsam und unter hohen Verlusten vorankommt.