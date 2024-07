Aktualisiert am 19.07.2024 - 16:34 Uhr

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat entschieden, dass Israels Siedlungspolitik in den besetzten palästinensischen Gebieten im Westjordanland gegen das Völkerrecht verstößt. Israel mache sich faktisch der Annektierung schuldig, stellt das Gericht in einem Rechtsgutachten fest.