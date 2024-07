Deutscher Staatsbürger in Belarus zum Tode verurteilt

Er soll Explosionen herbeigeführt haben: Ein Deutscher ist in Belarus zum Tode verurteilt worden.

Ein deutscher Staatsbürger ist in Belarus zum Tode verurteilt worden. Dies berichtet die belarussische Menschenrechtsorganisation Wjasna. Der 30-jährige Mann soll demnach bereits am 24. Juni in einem Geheimprozess wegen sechs Straftatbeständen für schuldig befunden worden sein.