Lesedauer: 1 Min.

Inmitten erhöhter Spannung zwischen Nord- und Südkorea will Kim Jong Un die Kamikaze-Drohnen-Produktion weiter fördern. Zugleich verstärkt das Land seinen Bund zu Russland.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat als "wichtigen Bestandteil der Kriegsvorbereitung" zur Entwicklung und Produktion weiterer Kamikaze-Drohnen aufgerufen. Das sagte er einem Bericht staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge bei einem Test heimisch entwickelter Drohnen. Mit sogenannten Kamikaze-Drohnen sind unbemannte Flugobjekte gemeint, die mit Sprengladungen versehen in feindliche Ziele gesteuert werden.

Der Drohnen-Test fand laut Angaben von KCNA bereits am Samstag in Pjöngjang statt. Auf offiziellen Fotos ist zu sehen, wie weiße Flugobjekte mit x-förmigen Flügeln in Richtung Panzerattrappen fliegen und explodieren. Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap sollen die Zielobjekte südkoreanischen Panzern des Typs K-2 nachempfunden sein.