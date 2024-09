So können Sie das Duell zwischen Trump und Harris im TV sehen

Präsidentschaftswahl in der USA

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch treffen Donald Trump und Kamala Harris in einem ersten Duell aufeinander. Die Debatte wird auch im deutschen Fernsehen übertragen.

In dieser Woche steht das erste TV-Duell zwischen den beiden US-Präsidentschaftskandidaten an. Die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris und der ehemalige Präsident Donald Trump treffen in der Nacht vom 10. auf den 11. September deutscher Zeit aufeinander.