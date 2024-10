Nach Hurrikan "Helene" in North Carolina mussten Bundeskräfte ihre Arbeiten aussetzen. Berichte über bewaffnete Milizen verschärften die Sicherheitslage im Gebiet.

In North Carolina mussten Katastrophenhelfer offenbar vorübergehend ihre Arbeiten zum Wiederaufbau nach Hurrikan "Helene" einstellen. Es gab Berichte über bewaffnete Milizen. Wie die "Washington Post" schreibt, hat ein Beamter am Samstag mehrere Bundesbehörden darüber informiert, dass die US-Bundesagentur für Katastrophenschutz – die FEMA – die Evakuierung aller Einsatzkräfte in Rutherford County, North Carolina, angeordnet hat.