Tod von schottischem Ex-Regierungschef Er starb wohl beim Öffnen einer Ketchup-Flasche Alex Salmond (Archivbild): Der Schotte war einst Regierungschef.

Der Tod von Alex Salmond hat in Schottland Bestürzung ausgelöst. Ein Augenzeuge berichtet nun von den Momenten des Todes.

Der ehemalige schottische Regierungschef Alex Salmond ist im Alter von 69 Jahren während einer Konferenz in Nordmazedonien an einem Herzinfarkt gestorben. Nun werden neue Details zu seinem Tod bekannt. Laut einem Augenzeugenbericht sei Salmond in der Stadt Ohrid zusammen mit anderen Teilnehmern beim Mittagessen gewesen, als das Unglück geschah, berichtet "The Telegraph". Salmond sei plötzlich zusammengebrochen, als er einer Parteikollegin, Tasmina Ahmed-Sheikh, beim Öffnen einer Ketchupflasche helfen wollte.

Mark Donfried, Augenzeuge und Direktor der Academy for Cultural Diplomacy, schilderte den Vorfall detailliert. Laut ihm sei Salmond ohne Vorwarnung rücklings in seinem Stuhl zusammengesackt. Ein ehemaliger CEO der Börse von Zypern, der in der Nähe saß, habe versucht, Erste Hilfe zu leisten, doch Salmond sei zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos gewesen. Donfried fügte hinzu, dass es den Anwesenden vorkam, als sei die Zeit stehen geblieben, als der plötzliche Tod des Politikers alle schockierte.

Eine Autopsie, die am Sonntagabend durchgeführt wurde, bestätigte einen "massiven Herzinfarkt" als Todesursache. Ein Sprecher Salmonds sagte, der Politiker habe am Samstagmorgen über Schmerzen im rechten Bein geklagt, die möglicherweise erste Anzeichen des bevorstehenden Herzinfarkts gewesen sein könnten.

Familie trauert um Salmond

Das Innenministerium Nordmazedoniens bestätigte den Todeszeitpunkt mit 15.30 Uhr Ortszeit am Samstag. Salmond war kurz zuvor als Redner bei der Konferenz aufgetreten und hatte eine Rede gehalten.

Am Montag veröffentlichte Salmonds Familie eine Erklärung, in der sie ihn als herausragenden Politiker und geliebten Familienmenschen würdigte. Sie betonte seine Hingabe an die schottische Unabhängigkeit, die er während seines politischen Lebens unermüdlich verfolgt habe. In der Erklärung hieß es weiter: "Aber für uns war er in erster Linie ein hingebungsvoller Ehemann, ein loyaler Bruder, ein stolzer Onkel und ein treuer Freund."