Nach dem Umsturz im Dezember hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wegen der noch unüberschaubaren Lage Entscheidungen über Asylanträge von Menschen aus Syrien vorerst ausgesetzt.

Scheller appelliert an die deutsche Regierung, die zahlreichen Syrer in Deutschland auch als Chance zu sehen und sie nicht sofort loswerden zu wollen. "Viele syrische Geflüchtete haben hier Fuß gefasst. Das wäre ein gutes Sprungbrett für gute deutsch-syrische Beziehungen in der Zukunft." Davon könnten auch deutsche Unternehmen profitieren, sagt sie. Innenministerin Faeser sieht das sogar ähnlich. "Viele haben in Deutschland Arbeit gefunden, Deutsch gelernt und sich ein neues Leben aufgebaut – sie sollen natürlich bleiben können", betonte die SPD-Politikerin.

Denn viele Syrer wollen womöglich gar nicht zurück. Davon geht auch der Migrationsforscher Jochen Oltmer aus. "Eine größere Rückkehrwelle syrischer Menschen aus Deutschland in ihre Heimat ist unwahrscheinlich", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". So gehe ein Viertel der Syrer hier zur Schule und habe enge gesellschaftliche Bindungen. "Rückkehrprogramme übersehen oft diese Verwurzelung in der neuen Gesellschaft."

Lage in Syrien: Nur "einige Zwischenfälle"?

Zudem ist nicht nur die Infrastruktur in Syrien ein großer Unsicherheitsfaktor, sondern die gesamte Sicherheitslage. Nachdem es in den ersten Monaten nach der Machtübernahme vergleichsweise ruhig war, kam es in den vergangenen Monaten zu Massakern an Alawiten – Beobachter sprechen gar von einer "ethnischen Säuberung".

Zuletzt verschärften sich die Gefächte mit den Drusen. Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden dabei mehr als 100 Personen getötet. Der religiöse Anführer der Minderheit in Syrien sprach von "Massakern als Werkzeugen des Terrors" und einer "Völkermordkampagne".

Noch immer herrscht Sorge, wie die sunnitische Regierung mit Minderheiten umgehen wird. Ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums zeigte sich beim Empfang von Faeser und Karner am Flughafen "vorsichtig optimistisch". Mit Blick auf die Sicherheitslage sprach er beschwichtigend von "einigen Zwischenfällen".