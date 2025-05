"Das wurde höchste Zeit"

"Ich finde es wirklich erschreckend, mit welchen Mitteln versucht wird, eine durch zunehmende Wählerstimmen immer stärker werdende Oppositionspartei einfach auszuschalten", meint Petra Schabel . "Die Wählermeinung interessiert in unserem ach so demokratischen Deutschland offensichtlich keinen mehr."

Ingrid Heintz sagt: "Endlich ist bestätigt, was eigentlich alle wissen, die wenigstens ab und zu etwas über diese Partei lesen. Jetzt sollte sie so schnell wie möglich verboten werden. Gefasel vom Wählerwillen ist fehl am Platz."

"Es gibt keine Ausreden mehr"

"Die Bewertung des Verfassungsschutzes ist vermutlich richtig, das nützt aber nichts", findet Claudia Käfer. "Ich bin ausnahmsweise der Meinung von Jens Spahn: Diese Partei repräsentiert die Meinung einer Menge Wähler in unserem Land. Brandmauern und Verbote machen alles nur noch schlimmer. Angst ist oft ein schlechter Ratgeber. In die Verantwortung nehmen wäre von Anfang an richtig gewesen. Den Wählern muss erfahrbar gemacht werden, was dann passiert: dass die AfD Farbe bekennen muss und viele ihrer propagierten Ziele gar nicht durchführbar sind."