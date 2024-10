Rechtsextremist Sellner wird an der Grenze zurückgewiesen

In der Schweiz

In Deutschland wurde er bereits mit einem Einreiseverbot belegt. Nun wurde der Rechtsextremist Martin Sellner auch an der Schweizer Grenze zurückgewiesen.

Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner ist bei einem versuchten Grenzübertritt in die Schweiz von der Polizei angehalten worden. Am deutsch-schweizerischen Grenzübergang Konstanz-Kreuzlingen filmte er die Szenen und zeigte sie live im Internet. Das Schweizer Bundesamt für Polizei hatte am 11. Oktober eine befristete Einreisesperre gegen Sellner verhängt. Laut Polizei erfolgte dieser Schritt, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.