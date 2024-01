Vielmehr versucht sie, mit einem intellektuellen Anspruch, neue Wege im Rechtsextremismus zu beschreiten. So wird etwa der Rassismus durch die Vorstellung einer "ethnokulturellen Identität" der Völker, welche es zu schützen gelte, ersetzt.

Rechtsextreme Elitenbildung

Mit seinen Unternehmungen verfolgt Kubitschek ein bis dahin einzigartiges Ziel in der extrem rechten Szene in Deutschland. Er will junge Rechtsintellektuelle aufbauen und fördern, damit sie später eine "intellektuelle Elite" bilden, die in die Gesellschaft hineinwirken sollen, wie es IfS-Mitgründer Karlheinz Weißmann ausdrückt. Genau diese jungen Eliten wollen Kubitschek und seine Mitstreiter am IfS ausbilden. dazu organisieren sie Sommer- und Winterakademien, zu denen sich junge Rechte unter 35 Jahren anmelden können.

Die Idee hinter der Ausbildung einer rechten Elite hat in Schnellroda System. Weißmann erklärt in seinem über Antaios veröffentlichten Pamphlet "Faschismus. Eine Klarstellung.", Geschichte werde hauptsächlich von Eliten geprägt. Denn nur diese verfügten über die "Einsicht" und könnten die "tatsächlichen Zusammenhänge begreifen".

Bildungsseminare mit extremen Inhalten

Die Seminare in Schnellroda sind ein wichtiger Baustein bei der Vernetzung zwischen jungen Rechtsextremen, der Alternative für Deutschland (AfD) und dem, was Kubitschek und Co. als "Vorfeld" bezeichnen – also außerparlamentarisch agierende, rechtsextreme Organisationen wie die "Identitäre Bewegung" oder das "Compact"-Magazin.

So sprachen bei der Sommerakadamie im Jahr 2019 neben der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und dem AfD-Spitzenkandidaten für die diesjährige Europawahl, Maximilian Krah, auch Martin Sellner, der frühere Kopf der österreichischen "Identitären Bewegung", und Felix Menzel, der im NPD- und identitären Umfeld aktiv war und heute das Amt des Pressesprechers der AfD-Fraktion im sächsischen Landtag bekleidet.

Kubitschek ist international bestens vernetzt

Auch international arbeitet Kubitschek an der Vernetzung rechtsextremer Kräfte. Er sprach auf einer Konferenz der neofaschistischen Casa Pound in Italien und war Gast bei Matteo Salvinis Lega Nord in Rom. 2017 lud ihn die ungarische Regierung von Viktor Orbán als Redner zur Konferenz "Die Zukunft Europas" ein.

Auch bei der Studentenorganisation der österreichischen FPÖ durfte Kubitschek sprechen – kein Wunder, denn mehrere Österreicher gehören zu seinem engeren Umfeld. Unter ihnen ist neben Sellner auch Martin Semlitsch, der unter dem Namen Martin Lichtmesz zum Stammpersonal bei der ebenfalls von Kubitschek gegründeten Zeitschrift "Sezession" gehört.