Die Witwe von Alexej Nawalny will Putin mit aller Macht stürzen. Wenn dieser nicht mehr an der Macht ist, will sie sich in Russland zur Wahl stellen.

Die Witwe des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny will nach Russland zurückkehren und dort als "Kandidatin" an Wahlen teilnehmen, wenn Präsident Wladimir Putin nicht mehr an der Macht ist. "Ich möchte in Russland leben", sagte Julia Nawalnaja dem britischen Sender BBC in einem am Montag veröffentlichten Interview. "Ich bin in Moskau geboren, unsere Kinder sind in Moskau geboren", fuhr sie fort.