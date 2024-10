Nach Ausstieg 1987 Italien will zurück zur Atomenergie Von afp 22.10.2024 - 10:04 Uhr Lesedauer: 1 Min. Das stillgelegte Kernkraftwerk Garigliano in der Provinz Kampanien: In Italien hat sich die Einstellung zur Atomkraft zuletzt gewandelt. (Quelle: imago stock&people) Kopiert News folgen

Schon zwei Mal haben die Italiener sich gegen die Atomkraft ausgesprochen. Jetzt will die Regierung von Giorgia Meloni neue Kernkraftwerk bauen.

Die italienische Regierung schiebt die Rückkehr zur Atomkraft an und will erstmals seit fast 40 Jahren wieder ein Atomkraftwerk errichten. Bis zum Ende des Jahres solle der erforderliche Gesetzesrahmen vorliegen, kündigte Wirtschaftsminister Aldolfo Urso an. Damit wolle die Regierung sicherstellen, "dass in Italien neue Kernkraftwerke der dritten und vierten Generation errichtet werden können".

Weiter sagte Urso am Rande einer Wirtschaftskonferenz in Mailand: "Wir wollen keine Kernreaktoren aus anderen Ländern importieren. Wir wollen sie in Italien mit italienischer Technologie und Wissenschaft bauen, um sie in andere Länder zu exportieren."

Italiener stimmten in Referendum für Atomausstieg

Nach dem größten Atomunfall in der Geschichte in Tschernobyl hatte Italien im November 1987 in einem Referendum den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Im Juni 2011 – drei Monate nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima – stimmten bei einem weiteren Referendum der damaligen Regierung unter Silvio Berlusconi rund 94 Prozent der Italiener gegen eine Rückkehr zur Kernenergie.