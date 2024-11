Geiseldrama in Bolivien

In Bolivien eskalieren die Proteste. Anhänger des ehemaligen Präsidenten, Evo Morales, halten nach Angaben der Regierung mindestens 200 Soldaten als Geiseln fest.

In Bolivien halten Anhänger des ehemaligen Präsidenten Evo Morales nach Angaben der Regierung mindestens 200 Soldaten als Geiseln fest. Drei Militäreinheiten seien am Freitag im Gebiet Chapare im Departement Cochabamba "von irregulären Gruppen angegriffen" worden, teilte das bolivianische Außenministerium am Samstag mit. Die Angreifer nahmen demnach "mehr als 200 Militärangehörige als Geiseln".