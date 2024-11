Videotranskript lesen

Eine amerikanische ATACAMS-Rakete schlägt in der Region Brjansk ein. Damit habe der Krieg “Elemente eines globalen Charakters“ bekommen, sagt Präsident Putin. Im russischen Staatsfernsehen legen seine Propagandisten nun mit Drohungen nach:

“Wir müssen es den Europäern so deutlich wie möglich sagen: Keiner ihrer Politiker ist sicher. Nicht in den Rheinmetall Werken, nicht in den Werken von Renk, die Lager und verschiedene Komponenten für die Radstände deutscher Panzerfahrzeuge produzieren. Ihr Umsatz stieg in den ersten neun Monaten von 2024 um 42 Prozent. Keiner von ihnen ist sicher.“

Tatsächlich erhöhte sich der Umsatz von Rheinmetall in den ersten neun Monaten des Jahres um 38 Prozent, der von Zulieferer Renk um 19 Prozent. Für Putins Propagandisten eine Provokation.

Als größere Provokation dürfte Putin aber die Freigabe westlicher Waffen empfunden haben, um cc Ziele weit im russischen Hinterland zu treffen. In der vergangenen Woche griff die Ukraine mit amerikanischen ATAMCS und britischen Storm-Shadow-Raketen an.

Russlands Antwort folgte prompt. Moskau attackierte die ukrainischen Großstadt Dnipro.

“Dabei haben wir ein russisches Mittelstreckenraketensystem getestet. In diesem Fall mit einer ballistischen Rakete ohne nukleare kSprengladung.”

Putin hat nun angekündigt, die neuartige Rakete mit dem Namen “Oreschnik” in Serienproduktion zu geben.