China hat wohl die größte landeseigene Wüste komplett mit einem künstlichen Wald umschlossen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und bezieht sich dabei auf chinesische Staatsmedien. Das Projekt wurde 1978 in Angriff genommen und hat so insgesamt 46 Jahre gedauert.

30 Millionen Hektar neuer Wald

Laut der Nachrichtenagentur wurden in dem Großprojekt mehr als 30 Millionen Hektar bewaldet – also eine Fläche, die nur etwas kleiner ist als Deutschland. Im letzten Jahr waren deswegen mehr als 25 Prozent von China mit Wald bedeckt. Zum Vergleich: 1949 waren es lediglich zehn Prozent. Wie es aus dem Umfeld des Projekts heißt, soll die Aufforstung fortgesetzt werden – die Verwüstung soll damit auch in Zukunft in Schach gehalten werden.