Der französische Finanzminister Antoine Armand sieht sein Land wegen der Haushaltskrise am Scheideweg. "Das Land befindet sich an einem Wendepunkt", sagte Armand am Dienstag dem Fernsehsender France 2. Die Politiker trügen Verantwortung dafür, "das Land nicht in Unsicherheit zu stürzen". Ministerpräsident Michel Barnier muss sich voraussichtlich am Mittwoch einem Misstrauensantrag im Parlament stellen.