Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist offen für die Ausweitung seines Atomwaffenschutzes auf Europa. Doch kann das in der Praxis funktionieren?

Gänzlich neu sind die Worte von Emmanuel Macron nicht. Allerdings erhielten sie durch die jüngsten Ereignisse eine neue Dringlichkeit: Frankreichs nukleare Abschreckung habe seit 1964 ausdrücklich immer eine Rolle bei der Wahrung des Friedens und der Sicherheit in Europa gespielt, sagte Macron am Mittwochabend in einer Fernsehansprache. "Aber als Antwort auf den historischen Aufruf des zukünftigen deutschen Kanzlers habe ich beschlossen, die strategische Debatte über den Schutz unserer Verbündeten auf dem europäischen Kontinent durch unsere Abschreckung zu eröffnen."

Loading...

Nachdem die USA unter Präsident Donald Trump bereits mehrfach die Beistandsverpflichtung der Nato infrage gestellt haben, zeigt sich Frankreich also offen, auch als Atommacht für den Schutz Europas eine größere Rolle zu spielen. Die Idee: Auch Deutschland könnte unter den französischen Atomschirm schlüpfen. Doch wäre Frankreich in der Lage, die atomare Abschreckung der USA in Europa zu kompensieren? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was genau hat Macron gefordert?

Macron nahm in seiner Rede Bezug auf CDU-Chef Friedrich Merz, der aktuell mit der SPD Sondierungsgespräche über eine Koalition für die kommende Bundesregierung führt. Merz hatte zuvor infrage gestellt, ob die Nato bis Juni in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben wird. Zudem hatte sich Merz für Gespräche mit Frankreich und Großbritannien über eine Ausweitung ihres nuklearen Schutzes ausgesprochen. An diese Aussagen knüpfte Macron nun an.

Wie konkret Frankreich andere europäische Staaten an seinem eigenen nuklearen Arsenal beteiligen könnte, beantwortete Macron nicht. Er betonte allerdings, dass über den Einsatz der Waffen weiterhin nur der französische Präsident entscheiden darf. "Was auch immer geschieht, die Entscheidung lag und liegt immer in den Händen des Präsidenten der Republik, des Oberbefehlshabers der Streitkräfte", sagte Macron.

Neu sind die Vorschläge des französischen Präsidenten nicht. Macron hatte etwa Anfang des vergangenen Jahres schon davon gesprochen, dass er andere EU-Staaten bei einem Angriff auch mit französischen Nuklearwaffen verteidigen würde. Damals griffen andere Staaten wie etwa Deutschland zumindest öffentlich den Vorschlag nicht auf.

Was muss man über die französischen Nuklearwaffen wissen?

Frankreich ist nach dem EU-Austritt Großbritanniens das einzige Land in der Europäischen Union, das über Atomwaffen verfügt. Schätzungen gehen davon aus, dass das Land aktuell über 290 Atomsprengköpfe verfügt. Die Bomben können dabei sowohl aus der Luft durch Kampfflugzeuge als auch durch U-Boote abgefeuert werden.

Das französische Arsenal ist bisher vor allem darauf ausgelegt, eigenständig und ohne Hilfe anderer Staaten funktionsfähig zu sein. Alle notwendigen Komponenten für die Waffen – wie etwa die Flugzeuge oder U-Boote als Trägersysteme – wurden von französischen Unternehmen gebaut, sodass das Land im Ernstfall nicht von ausländischer Technik abhängig ist.

Wie unterscheidet sich das französische Arsenal von den anderen Ländern?

Grundsätzlich zählt Frankreich weltweit zu den eher kleineren Atommächten. Das Land verfügt zwar über mehr Sprengköpfe als etwa Pakistan, Indien oder Israel. Allerdings reichen die Bestände nicht im Entferntesten an die der Großmächte USA und Russland heran.

Loading... Embed

Vergleichbar ist das französische Arsenal von der Größenordnung her mit dem von Großbritannien: Im britischen Militär kann allerdings nur die Marine Atomwaffen über U-Boote abfeuern. Im Gegensatz dazu besitzt die französische Luftwaffe dagegen auch die Möglichkeit, die Bomben mit Kampfjets zu tragen.