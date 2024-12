Aktualisiert am 04.12.2024 - 07:58 Uhr

Alles nur Spaß, stellte schließlich der kanadische Minister Dominic LeBlanc laut "Toronto Star" klar. Er war bei dem besagten Essen in Trumps Anwesen Mar-a-Lago dabei gewesen. "Der Präsident hat Witze erzählt, der Präsident hat uns auf den Arm genommen." Das sei in keiner Weise ernst gemeint gewesen, so LeBlanc.