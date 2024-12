Taliban-Kämpfer feiern den Jahrestag des Abzuges der US-Truppen (Archivbild): Frauenrechte werden in Afghanistan weiter beschnitten. (Quelle: Siddiqullah Alizai)

Die Machtübernahme der Taliban hat die Situation für Frauen in Afghanistan dramatisch verschlechtert. Die islamistischen Machthaber schließen nun die letzten Ausbildungsstätten – Folgen könnten tragisch sein.

Die islamistischen Taliban schwächen weiter die Frauenrechte in Afghanistan – und schließen wohl die letzten Ausbildungsstätten für Hebammen und Krankenschwestern. Das berichtet die BBC und beruft sich dabei auf verschiedene Schulen in dem Land. Damit gibt es in Afghanistan für Frauen keine institutionell getragenen Bildungswege mehr.