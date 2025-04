Lang sagt, er lehne eine Koalition mit der Union nicht per se ab, sondern den Koalitionsvertrag in seiner jetzigen Form. "Die zentrale Frage ist aus unserer Sicht: Ist dieses Dokument in der Lage, einen weiteren Rechtsruck in Deutschland zu verhindern? Unsere Überzeugung ist: Das ist er nicht", so der SPD-Jungpolitiker. Wer wie die Union eine Vermögens- und Erbschaftssteuer ablehne sowie aktuell die Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen öffentlich infrage stelle, der schaffe den "Nährboden für ein weiteres Erstarken der AfD", so Lang.

Druck auf Parteiführung

Für die SPD kommt die Debatte zur Unzeit. Gleichwohl verweisen führende Genossen darauf, dass der Juso-Vorstoß nicht den Charakter einer "NoGroKo"-Kampagne hat, mit der einst Kevin Kühnert die SPD-Spitze vor sich hertrieb. 2018 startete Kühnert als Juso-Chef eine monatelange, gut organisierte Kampagne gegen das erneute Eintreten der SPD in eine Große Koalition. Am Ende stimmte dennoch die Mehrheit der SPD-Mitglieder für die Koalition.

Und doch: Es ist nicht auszuschließen, dass es Langs und Türmers Truppen schaffen, in den nächsten zwei Wochen eine Dynamik zu erzeugen, die das Abstimmungsverhalten zahlreicher SPD-Mitglieder beeinflusst. Große Teile der SPD sehen das Bündnis mit der Union ohnehin eher als Zwangskoalition. Sollten Merz & Co. die Genossen weiter reizen, etwa indem sie Kompromisse öffentlich auffädeln, könnte ein Momentum entstehen, das die Statik der künftigen Regierung ernsthaft gefährdet.

Genug, um eine Mehrheit der rund 360.000 SPD-Mitglieder zu einem Nein zu bewegen? Eher unwahrscheinlich, da viele Sozialdemokraten keine Alternative zu Schwarz-Rot sehen. Aber eben nicht auszuschließen.

Spitzengenossen werben für Schwarz-Rot

Der Druck auf die SPD-Spitze, die Partei zusammenzuhalten, ist daher enorm. Partei- und Fraktionschef Lars Klingbeil appellierte daher an die staatspolitische Verantwortung der Genossen. Jedem müsse klar sein, welche Alternative es zu einer Koalition der politischen Mitte gebe, so Klingbeil am Sonntag in der ARD. Deutschland müsse in unsicheren Zeiten ein Ort der Stabilität sein. Dafür habe man einen "vernünftigen Koalitionsvertrag" vorgelegt.