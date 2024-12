Bürgerkrieg in Syrien

Dschihadistische Rebellen rücken in Nordwestsyrien weiter vor. Nach Aleppo stehen sie vor einer weiteren Großstadt.

Die islamistische Rebellenallianz in Syrien hat nach Angaben von Aktivisten die Großstadt Hama in Westsyrien umzingelt. Die Rebellen unter der Führung der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) hätten mehrere angrenzende Dörfer im Westen, Süden und Norden unter ihre Kontrolle gebracht, um von dort in Hama einzudringen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Orte seien zum Teil nur drei Kilometer von der Großstadt entfernt.