So will Macron einen palästinensischen Staat schaffen

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (Archivbild): Gemeinsam wolle man an einer Lösung für einen palästinensischen Staat arbeiten. (Quelle: Marin Ludovic/Pool/ABACA/imago-images-bilder)

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Dienstag angekündigt, zusammen mit Saudi-Arabien im kommenden Jahr eine Konferenz für die Etablierung eines palästinensischen Staates abhalten zu wollen. Im Zuge eines gemeinsamen Wirtschaftsforums in Riad sprach Macron davon, "in den kommenden Monaten diplomatische Bemühungen dahingehend intensivieren zu wollen, um weitere Akteure zu beteiligen".