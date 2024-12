In Brasilien sind in einem Jahr 8,7 Millionen Menschen aus der Armut geholt worden. Die Zahl der Armen sank zwischen 2022 und 2023 von 67,7 Millionen auf 59 Millionen, wie das brasilianische Institut für Geografie und Statistik (IBGE) mitteilte. Auch aus der extremen Armut konnten im gleichen Zeitraum rund 3,1 Millionen Brasilianer geholt werden.

In absoluten Zahlen sank die Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen von 12,6 Millionen auf 9,5 Millionen. Es ist der niedrigste Stand von Armut und extremer Armut seit Beginn der IBGE-Aufzeichnungen 2012.

Lula: "Brasilien von der Hungerkarte befreien"

Der Kampf gegen Hunger und Armut gehört zu den Prioritäten von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Bereits in seinen ersten Amtszeiten (2003 bis 2010) holte Lula Millionen Brasilianer aus der Armut. "Brasilien von der Hungerkarte zu befreien und eine Mittelklassegesellschaft zu schaffen, in der jeder in Würde lebt. Das ist es, was ich gerne sehen würde", sagte Lula zu den veröffentlichten Zahlen. Auch auf dem G20-Gipfel in Rio de Janeiro setzte Lula das Thema ganz oben auf die Agenda und gab den Startschuss einer globalen Allianz gegen Hunger und Armut.