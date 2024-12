Diktator in Unterhose

Baschar al-Assad (Archivbild): Die neu aufgetauchten Bilder geben einen intimen Einblick in das Leben des Dikators. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Nach dem Sturz des Diktators sind private Fotos von Assad aufgetaucht. Sie geben einen tiefen Einblick in sein Leben. Im Netz sind die Reaktionen gespalten.

In Unterhose in einer Londoner Küche, oberkörperfrei auf einem Liegerad, mit Kamera vor einem Tisch voller Geschenke: Es sind intime Einblicke in das Privatleben Baschar al-Assads, einem der brutalsten Diktatoren des Nahen Ostens.