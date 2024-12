"Rettung" in Syrien

Das Video eines CNN-Teams aus Syrien ging in der vergangenen Woche viral: Als die Journalisten um die Reporterin Clarissa Ward durch das befreite Saidnaja-Gefängnis liefen, in dem Gefangene des gestürzten Assad-Regimes gefoltert wurden, fanden sie einen offenbar geschwächten Mann. Er erklärte den Reportern, er sei seit drei Monaten ein Gefangener des Assad-Regimes, sein Name sei Adel Gharbal.