Ermittler finden Anhaltspunkte Kannten sich die Täter von New Orleans und Las Vegas?

Von t-online , jse 02.01.2025 - 10:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein brennender Cybertruck steht vor dem Eingang des Trump-Hotels: Zuvor hatte es eine Explosion gegeben. (Quelle: ALCIDES ANTUNES)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach dem Terror von New Orleans und der Explosion in Las Vegas schließen Ermittler einen Zusammenhang nicht mehr aus. Möglicherweise kannten die Täter einander.

Schock und Trauer in den USA: In New Orleans raste am Neujahrstag ein Mann mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge und tötete 15 Menschen. Wenige Stunden später kam es zu einer Explosion eines Tesla Cybertruck vor dem Trump International Hotel in Las Vegas, bei der eine Person ums Leben kam. Nun prüfen Ermittler mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Ereignissen – und haben dafür bereits erste Anhaltspunkte.

Video | Tesla-Cybertruck explodiert vor Trump-Hotel Player wird geladen Quelle: reuters

Die Behörden konzentrieren sich auf auffällige Parallelen zwischen den Tätern. Beide Männer nutzten Elektrofahrzeuge, die sie über die Plattform Turo gemietet hatten. Darüber hinaus dienten beide Täter nach Medienberichten auf derselben Militärbasis. In New Orleans fuhr der 42-jährige Shamsud-Din Jabbar in die Menge. Er wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. In Las Vegas kam der mutmaßliche Täter selbst bei der Explosion ums Leben. Die Identität dieser Person ist noch unbestätigt.

Terror in New Orleans, Explosion in Las Vegas

In New Orleans ereignete sich der Angriff in den frühen Morgenstunden auf der belebten Bourbon Street, wo zahlreiche Menschen Neujahr feierten. Laut FBI enthielt das Fahrzeug Waffen und einen Sprengsatz, zudem wurde eine Fahne mit IS-Symbolik gefunden.

In Las Vegas explodierte ein gemieteter Tesla Cybertruck gegen 8.40 Uhr in der Parkeinfahrt des Trump International Hotels. Die Polizei fand Gas- und Campingkraftstoffbehälter sowie Feuerwerkskörper im Fahrzeug. Videos zeigen Rauch, der kurz vor der Explosion aus dem Fahrzeug aufstieg.

Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge

Sheriff Kevin McMahill aus Las Vegas erklärte, dass die Ermittlungen in beide Richtungen verlaufen: Einerseits prüfe man die Hypothese eines Zufalls, andererseits mögliche Verbindungen zu einem gemeinsamen terroristischen Hintergrund. Nach FBI-Angaben besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung. Auch Präsident Joe Biden nannte bisher keine Ermittlungsergebnisse.