League of Angels - das Spiel der Engel

Virus-Ausbruch in China: Das ist bekannt

FC Bayern gibt Spieler in die Schweiz ab

Masern-Alarm im Skigebiet in Österreich

Baerbock macht kurioses Selfie in Syrien

Sie flogen "mit hoher Geschwindigkeit" davon Behörden entdecken mysteriöse Drohnen über dänischem Hafen

Von dpa Aktualisiert am 04.01.2025 - 16:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Hafen in der Nähe von Kopenhagen: Über einer dänischen Kleinstadt sind mehrere verdächtige Drohnen gesichtet worden. (Quelle: IMAGO/Werner Lerooy)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nicht zum ersten Mal wird in Skandinavien eine verdächtige Gruppe von Drohnen in der Luft beobachtet. Was dahintersteckt, ist bislang unklar.

Rund um einen Hafen südlich von Kopenhagen sind mehrere rätselhafte Drohnen gesichtet worden. Ein Augenzeuge habe am späten Freitagabend gemeldet, bis zu 20 größere Drohnen rund um den Freizeitboothafen der Kleinstadt Køge beobachtet zu haben, teilte die dänische Polizei mit. Eine Patrouille habe daraufhin vier davon gesehen, die letzten davon in der Nacht zum Samstag, bevor sie mit hoher Geschwindigkeit über dem Meer verschwunden seien.

Man wisse derzeit nicht, woher die Drohnen gekommen seien, was sie in dem Gebiet vorgehabt hätten und wem sie gehörten, hieß es von der Polizei. Das versuche man nun, zu ermitteln. Unter anderem der dänische Geheimdienst PET wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

In den nordischen und baltischen Ostsee-Anrainerstaaten herrschen momentan erhöhte Wachsamkeit und Alarmbereitschaft wegen möglicher russischer Sabotageakte. Zuletzt hatte auch die Nato angekündigt, ihre militärische Präsenz in der Ostsee zur Abschreckung zu verstärken.

Erhöhte Wachsamkeit im Ostsee-Raum

In Skandinavien sind in den vergangenen Jahren immer wieder Drohnen etwa über Kraftwerken oder Flughäfen gesichtet worden, ohne dass im Anschluss Hintergründe zu Sinn und Zweck der Vorfälle bekannt wurden. Es ist ebenfalls unklar, ob staatliche Akteure oder private Drohneneigentümer dahintersteckten. Unter anderem hatten mehrere solcher unbemannten Fluggeräte im September den nächtlichen Luftverkehr am schwedischen Flughafen Stockholm-Arlanda – einem der wichtigsten Airports Skandinaviens – kurzzeitig lahmgelegt.