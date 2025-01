Aktualisiert am 07.01.2025 - 10:42 Uhr

Aktualisiert am 07.01.2025 - 10:42 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Silicon Valley nährt sich immer weiter Donald Trump an. Der Facebook-Konzern Meta nimmt jetzt sogar einen ehemaligen Kampfsportmanager in den Vorstand auf.

Der Tech-Riese Meta versucht offenbar weiter, sich mit dem wiedergewählten Präsidenten Donald Trump und seiner neuen Regierung gut zu stellen. Der neueste Vorstoß: Wie CEO Mark Zuckerberg in einem Post auf Facebook angekündigt hat, gibt es innerhalb des Konzerns verschiedene neue Personalien – unter anderem wird Trumps langjähriger Verbündeter Dana White Teil des Vorstands.

In seiner Mitteilung drückt Zuckerberg seine Bewunderung für White aus. Das neue Vorstandsmitglied hat als Kampfsportmanager angefangen und ist aktuell Präsident des Ultimate Fighting Championship (UFC) – des größten Mixed-Martial-Arts-Veranstalters der Welt. Wie Zuckerberg schreibt, ist UFC gerade unter White zu einer immer beliebteren Marke geworden.

Trump Unterstützer seit Tag Eins

Für das Tech-Unternehmen ist White aber wahrscheinlich wegen eines anderen Grundes interessant: Schon 2016 hatte White Trump bei seiner Präsidentschaftskandidatur unterstützt – auch vor der letzten Wahl hatte der Geschäftsmann öffentlich für den Republikaner geworben. Beim Auftritt in der Wahlnacht stand White mit Trump und Familie sowie den engsten Vertrauten gemeinsam auf der Bühne.

Facebook ändert Kurs deutlich

Schon im November war Zuckerberg zu Besuch bei Trump in seinem Ressort in Florida. Zudem hat das Unternehmen eine Million Dollar für die Amtseinführung von Trump gespendet – und ist damit in bester Gesellschaft: Apple-Chef Tim Cook und Amazon haben die gleiche Summe gespendet, die Taxi-App Uber sogar zwei Millionen Dollar.