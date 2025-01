Ein Häftling aus der Schweiz soll sich in seiner Gefängniszelle im Iran das Leben genommen haben. Das Regime in Teheran warf dem Mann Spionage vor.

Ein im Iran der Spionage beschuldigter Schweizer soll Suizid begangen haben. Nach Angaben der iranischen Justizbehörde tötete er sich am Donnerstagmorgen in einem Gefängnis in Semnan selbst. Der Mann sei "von Sicherheitsbehörden wegen Spionage verhaftet worden, und sein Fall wurde untersucht".