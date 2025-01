Stefan Dürr, geboren 1962 in Walldorf, Baden-Württemberg, begann seinen Weg in der Landwirtschaft zunächst bodenständig: Er absolvierte eine Ausbildung in der Branche, studierte parallel Geoökologie an der Universität Bayreuth und absolvierte 1989 ein Praktikum in der Sowjetunion im Rahmen eines deutsch-russischen Austauschprogramms des Deutschen Bauernverbands. Es war der Beginn einer Karriere, die Dürr zu einem der einflussreichsten Agrarunternehmer Russlands machte.