Russische Raketen kommen jetzt offenbar besser durch den ukrainischen Abwehrschirm. In der Nacht zum Sonntag hatte es Angriffe mit 14 Raketen gegeben, nur sechs sind abgefangen worden. Das könnte an einer Modifizierung der russischen Iskander-Raketen liegen, wie die "Kyiv Post" berichtet.

Ein anderes Problem sei, so der Sprecher, dass die russischen Raketen in der Lage seien, bessere Flugmanöver auszuführen. Das mache es für die Patriot-Abwehrsysteme schwierig, die Flugbahn zu berechnen. Die Patriot-Raketen sollen eigentlich gegnerische Raketen in der Luft abfangen. Ihnat geht davon aus, dass die westlichen Partner an einer Lösung arbeiten.