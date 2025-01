Nach Angaben von Kroatiens Außenminister Gordan Grlic Radman waren am Mittwoch fünf Kroatinnen, die an einer von mehreren NGOs organisierten Konferenz teilgenommen hatten, "ohne jede Erklärung festgenommen" worden. Der Minister kündigte an, wegen der Ausweisung der Frauen einen Protestbrief an Serbien zu schreiben. Zudem werde er die EU-Delegation in Belgrad über die "demütigenden" Maßnahmen der serbischen Behörden gegenüber den kroatischen Bürgerinnen informieren.