Geiseln Hamas lässt gefangene Soldatin frei

Von t-online , dpa 30.01.2025 - 09:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Konvoi des Roten Kreuzes bei der Abholung von Geiseln bei einer früheren Freilassung. (Archivbild) (Quelle: Abed Hajjar/dpa)

Die Terrororganisation Hamas hat die Freilassung von mehreren Geiseln angekündigt. Als Erste wurde die Soldatin Agam Berger übergeben.

Die Terrororganisation Hamas hat die 20-jährige israelische Soldatin Agam Berger freigelassen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie sie zwischen Trümmern in Dschabalija von vermummten Bewaffneten an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurde.

Der israelische Fernsehsender Chadschot 13 berichtete, die palästinensische Terrororganisation Islamischer Dschihad werde im Laufe des Tages zudem die beiden Deutsch-Israelis Arbel Yehud (29) und Gadi Moses (80) freilassen. Die Organisation veröffentlichte kurz vor der erwarteten Freilassung ein Video, das zeigte, wie Yehud und Moses sich treffen und umarmen. In der Stadt Gaza wiederum sollten fünf Thailänder dem Roten Kreuz übergeben werden. Mehr über die Geiseln lesen Sie hier.

Nach Informationen israelischer Medien sollte die Übergabe zwischen 9 und 10 Uhr (MEZ) beginnen. Die weiteren Geiseln sollen an anderen Orten – in Chan Junis im Süden des Gazastreifens sowie in der Stadt Gaza – übergeben werden.

Noch weitere Geiseln in Gaza

Die freigelassenen Geiseln sollen zunächst in ein israelisches Militärlager am Rande des Gazastreifens und von dort aus in vier verschiedene Krankenhäuser in Israel gebracht werden. Im Gegenzug sollen 110 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.