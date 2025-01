Arbel Yehud: Nicht von der Hamas gehalten

Yehud wurde am 7. Oktober gemeinsam mit ihrem Freund aus ihrem Haus im Kibbuz Nir Oz verschleppt. Ihr Partner wird weiter als Geisel im Gazastreifen festgehalten. Der Bruder der Frau, der ebenfalls in dem Ort in der Nähe des Gazastreifens wohnte, wurde während des Terrorangriffs getötet. Die Terroristen erschossen auch den Hund des Paares.

Der Vater der verschleppten Arbel hatte sich in israelischen Medien enttäuscht über Deutschlands Rolle bei den Bemühungen zur Freilassung der 29-Jährigen gezeigt. Er warf der Bundesrepublik Untätigkeit vor. In einer vom Forum der Geisel-Familien verbreiteten Erklärung teilten ihre Eltern wenige Tage vor ihrer angekündigten Freilassung mit, dass die Familie schwierige und nervenaufreibende Tage erlebe. "Wir sehnen uns nach dem Moment, in dem wir unsere Arbel wieder in die Arme schließen können." Ihr Vater hatte in Medien außerdem mehrfach seine große Sorge geäußert, dass die Deutsch-Israelin gefoltert oder sexuell missbraucht worden sein könnte.