So profitierten deutsche Firmen von Putins riskanter Tankerflotte

Putins Schattenflotte bedroht die Ostsee: Ein Rechercheprojekt enthüllt nun, dass zahlreiche westliche Firmen an den lukrativen Verkäufen an Russlands Schattenflotte beteiligt waren.

Im Januar 2025 havarierte der Tanker "Eventin" vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Außenministerin Annalena Baerbock sagte dazu: "Mit dem ruchlosen Einsatz einer Flotte von rostigen Tankern umgeht Putin nicht nur die Sanktionen, sondern nimmt auch billigend in Kauf, dass der Tourismus an der Ostsee zum Erliegen kommt." An Bord des Schiffes befanden sich 99.000 Tonnen Rohöl aus Russland.