Aktualisiert am 13.02.2025 - 17:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der US-Senat hat Robert F. Kennedy als neuen Gesundheitsminister bestätigt. Er gilt als Impfgegner und will die Gesundheit der US-Amerikaner verbessern.

Familienmitglied warnte vor Kennedy

Kurz vor seiner Anhörung hatte eine Warnung von Kennedys Cousine Caroline Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In einem Brief an mehrere Senatoren schrieb sie, ihr Cousin baue seine Anhängerschaft auf, indem er die Verzweiflung von Eltern kranker Kinder ausnutze. Sie forderte die Senatoren "dringend auf, seine Nominierung abzulehnen".