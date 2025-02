"Mit Kennedy über die Mauer durch den Park abgehauen"

Am Tag darauf brach Kennedy Demo abrupt ab

Kennedy konnte danach nur wenige Sätze in sein Megaphon sprechen, ehe Haintz ihn anstieß: "We have to go, we have to go". In "Querdenker"-Kreisen kursierte, ein Funkspruch der Polizei sei abgefangen worden. "They are silencing us again", sagte Kennedy noch, "Sie bringen uns wieder zum Verstummen". Dann verschwand er in einem Pulk von Begleitern und unter "Kennedy, Kennedy"-Rufen zügigen Schrittes. Der Mann, der jetzt Trumps Gesundheitsminister ist, machte sich aus dem Staub.