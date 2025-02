Ein Soldat überlebt – und will nie mehr zurück

Monatelang kämpften Nordkoreaner in Putins Armee – viele starben. Ein gefangener Soldat spricht über die Lügen des Regimes und seine Hoffnung auf ein neues Leben.

Seit mehreren Monaten kämpfen nordkoreanische Soldaten in der russisch-ukrainischen Grenzregion Kursk in den Reihen von Putins Armee. Im Herbst 2024 hatte der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un im Rahmen einer neu vereinbarten Partnerschaft zwischen beiden Ländern rund 11.000 Soldaten nach Russland entsandt. Berichte der ukrainischen Armee sowie ausländischer Geheimdienste bestätigten, dass die verbliebenen nordkoreanischen Truppen im Januar von der Front abgezogen wurden. Einer der Hauptgründe seien die hohen Verluste in ihren Reihen.