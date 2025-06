Russlands Präsident Wladimir Putin am Sonntag bei einer Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Sergei Bulkin/imago)

Russland gilt als einer der engsten Verbündeten des Iran. Nach den US-Angriffen auf das Land berät Putin die Lage am Montag in Moskau mit Irans Außenminister Araghtschi.

Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt am Montag in Moskau den iranischen Außenminister Abbas Araghtschi zu Beratungen. Das kündigte der iranische Außenminister an. Er verwies am Sonntag auf die strategische Partnerschaft, die der Iran mit Russland unterhalte.