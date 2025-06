Recep Tayyip Erdoğan: Der türkische Präsident fordert die Ukraine auf, an der nächsten Verhandlungsrunde mit Russland in der Türkei teilzunehmen. (Quelle: Francisco Seco/dpa)

Fatih Altayli hat in der Türkei viele Anhänger, 1,5 Millionen Menschen verfolgen seine Videos auf Youtube. Jetzt ist er Präsident Erdoğan wohl zu weit gegangen.

Einer der bekanntesten Journalisten und Politik-Kommentatoren der Türkei ist verhaftet worden. Ein Istanbuler Richter ordnete Untersuchungshaft gegen Fatih Altayli wegen Beleidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan an, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Altayli bestreitet den Vorwurf.

Der 62-Jährige kommentiert auf einem YouTube-Kanal mit 1,5 Millionen Abonnenten fast täglich das politische Geschehen in der Türkei. Grund für seine Verhaftung soll Berichten zufolge ein Video sein, in dem Altayli über eine Umfrage spricht, laut der 70 Prozent der Menschen in der Türkei gegen eine lebenslange Amtszeit Erdoğans wären.