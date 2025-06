Die erste Panne kam schon lange vor dem Nato-Gipfel kommende Woche in Den Haag. Im September schleuste sich eine Hackergruppe auf einen Rechner der niederländischen Polizei. Die Gruppe verschaffte sich Zugang zu Rufnummern – auch von Mobiltelefonen der Beamten. Fahnder führten den Cyberangriff auf die russische Hackergruppe "Laundry Bear" zurück. Ein bitterer Schlag. Ausgerechnet in einem Land, dessen Premier Dick Schoof im früheren Leben Chef des Inlandsgeheimdienstes AIVD war.

Dienstag und Mittwoch steigt der Nato-Gipfel in Den Haag. Bis Freitag, 12 Uhr, sollten Änderungswünsche am Schlussdossier eingereicht werden. Pünktlich meldete zuerst Spaniens Premier Pedro Sanchez Bedenken gegen das neue Ziel an, jährlich fünf Prozent der Wirtschaftskraft in Verteidigung zu investieren. Dann moserte Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto: "Die Nato hat keine Existenzberechtigung mehr." Schließlich wünschte auch noch US-Präsident Donald Trump Ausnahmen vom Fünf-Prozent-Ziel.