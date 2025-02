Nach Explosionen an einem Öltanker vor der Küste Italiens hat die Staatsanwaltschaft Terrorermittlungen eingeleitet. Der Schiffsdatenschreiber sei sichergestellt worden, sagte der Generalstaatsanwalt von Genua, Nicola Piacente, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Zwei Detonationen hatten demnach am Rumpf der "Seajewel" unterhalb der Wasserlinie einen 70 mal 120 Zentimeter großen Riss verursacht. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag, als das Schiff vor Savona-Vado vor Anker lag. Von dem rund 60 Kilometer westlich von Genua gelegenen Hafen starten auch Fähren nach Korsika und Sardinien. Laut Schiffsbetreiber besteht keine Gefahr für die Umwelt.