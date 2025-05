Verteidigungsrelevante Infrastruktur

Die 1,5 Prozent der 5 Prozent sollen hingegen breiter gefasst werden: Investitionen in Straßen, Schienen und Brücken etwa, um im Ernstfall militärisches Gerät zu transportieren, ebenso wie in den Zivilschutz oder die Cyberabwehr. Maßnahmen also, die Deutschland ohnehin geplant hatte.

Was genau als Ausgabe in die 1,5 Prozent hineingerechnet werden darf, und ob damit auch bestehende oder nur neue Investitionen gemeint sind, wird derzeit noch von den Mitgliedstaaten verhandelt. Vor allem Länder mit kleineren Wehrbudgets, etwa Italien und Spanien, dürften an möglichst schwammigen Kriterien interessiert sein. Denn so lassen sich mithilfe kreativer Buchhaltung eine Vielzahl an Ausgaben hineinrechnen, die nicht im engeren Sinne die Verteidigung stärken.

Wie das geht, hat Deutschland in den vergangenen Jahren vorgemacht, indem es der Nato auch Versorgungsleistungen ehemaliger NVA-Soldaten oder Zinsen für Rentenzahlungen als "verteidigungsrelevante Ausgaben" gemeldet hatte. Nur mit solchen Rechentricks konnte die Bundesregierung überhaupt das Zwei-Prozent-Ziel der Nato erreichen.

Von den 215 Milliarden Euro, die 5 Prozent der Wirtschaftsleistung entsprechen, würden in Deutschland also rund 65 Milliarden Euro in die Infrastruktur fließen. Da die Bundesregierung ohnehin mit einem 500 Milliarden Euro schweren Infrastruktur-Sondervermögen plant, wäre ein Teil der Ausgaben also womöglich bereits abgedeckt. Blieben 150 Milliarden pro Jahr für Verteidigung. Immer noch eine sehr hohe Summe, aber bis 2032 wohl erreichbar.

Deutschland als Logistikdrehscheibe für den Ernstfall

Unklar war zunächst, warum Wadephul seine Fünf-Prozent-Forderung gerade jetzt, also Wochen vor dem Nato-Gipfel in die Öffentlichkeit trägt. Der Außenminister könnte ein doppeltes Kalkül verfolgen: Einerseits könnte er ein Zeichen setzen wollen, um die deutsche Öffentlichkeit vorzubereiten auf das, was in den nächsten Jahren bevorsteht: eine militärische Aufrüstung in einer Dimension, die das Land lange nicht erlebt hat.

Zudem: Die Zeit drängt. Nach den Einschätzungen deutscher Sicherheitsbehörden ist Russland ab 2029 in der Lage, die Nato militärisch zu testen. Die Verteidigungspläne Deutschlands und der Nato richten sich entsprechend auf dieses mögliche Datum aus, wenn Russland zuschlagen könnte. Der Bundesrepublik kommt dabei eine besondere Rolle zu: Als Logistikdrehscheibe in der Mitte Europas müsste Deutschland im Ernstfall eine erhebliche Zahl an Kampftruppen an die Nato-Ostflanke verlegen. Dafür müssen Häfen, Straßen, Schienen, Tunnel und Bahnhöfe funktionieren – was sie bekanntermaßen im Augenblick nur zum Teil tun.