Ein Militärgericht in Russland hat einen Mann aus der Region Krasnodar wegen Hochverrats zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Er soll Informationen über die russische Schwarzmeerflotte an ukrainische Geheimdienste weitergegeben haben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti.

Dem Verurteilten Dmitri Lewin wurde vorgeworfen, Kontakt zum ukrainischen Militärgeheimdienst sowie zum russischen Freiwilligenkorps aufgenommen zu haben – einer Gruppe russischer Staatsbürger, die aufseiten der Ukraine kämpft und von Moskau als terroristische Organisation eingestuft wird. Laut RIA Novosti soll Lewin Bilder und Daten zu den Bewegungen russischer Schiffe im Hafen von Noworossijsk in der Region Krasnodar weitergeleitet haben.

Das Gericht in Rostow am Don befand ihn des Hochverrats und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation für schuldig. Seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 haben die russischen Behörden die Strafen für Delikte wie Hochverrat, Spionage und Sabotage erheblich verschärft.