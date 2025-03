Kriegsangst in EU-Nachbarland: Konflikt spitzt sich zu

Der Serbenführer Milorad Dodik soll verhaftet werden – und der Konflikt in Bosnien-Herzegowina eskaliert weiter. Die Unterstützer des prorussischen Politikers kündigen eine "harte" Reaktion an.

Der Konflikt mit Serbenführer Milorad Dodik in Bosnien und Herzegowina schaukelt sich weiter hoch: Die bosnische Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch die Festnahme von Dodik durch bosnische Polizisten angeordnet. Wie die Sprecherin der Bundespolizei, Jelena Miovcic, erklärte, will die Staatsanwaltschaft Dodik verhören. Gleiches gelte für den Parlamentspräsidenten der Republika Srpska, Nenad Stevandic, und Regierungschef Radovan Viskovic.