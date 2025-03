Nächster Rückschlag für die Ukrainer in Kursk

"Rücken in Gruppen von 50 Nordkoreanern vor"

Aktualisiert am 09.03.2025 - 19:21 Uhr

Aktualisiert am 09.03.2025 - 19:21 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Russische Soldaten in Kursk: Die Truppen rücken immer weiter vor. (Quelle: IMAGO/Stanislav Krasilnikov/imago)

Russlands Streitkräfte haben erhebliche Geländegewinne in der russischen Region Kursk erzielt. Ukrainischen Soldaten droht jetzt eine Einkesselung.

Russlands Streitkräfte haben mit Unterstützung nordkoreanischer Soldaten und neuer Drohnentechnologie erhebliche Geländegewinne in der russischen Region Kursk erzielt. Tausenden ukrainischen Soldaten droht jetzt die Einkesselung.

Russland hat nach Angaben ukrainischer Soldaten, russischer Militärblogger und Militärexperten etwa zwei Drittel des Gebiets zurückerobert, das die Ukraine im vergangenen Sommer in der Region besetzt hatte. Dabei setzt Moskau neben nordkoreanischen Truppen zunehmend auf den Einsatz von Drohneneinheiten, die unter schwerem Artillerie- und Luftbeschuss vorrücken.

Russlands Offensive in Kursk setzt Ukraine unter Druck

Nun hat sich die Lage der Ukrainer in Kursk offenbar weiter verschlechtert. Wie das ukrainische Fernsehen unter Berufung auf Soldaten berichtete, haben russische Militärs die Nachschublinien für die an vorderster Front stehenden ukrainischen Truppen blockiert. Nach Angaben der Agentur Unian drohe dort nach einem russischen Vorstoß rund 1.000 ukrainischen Soldaten die Einkesselung. Eine offizielle Erklärung des Generalstabs in Kiew gab es dazu nicht.