Ali Chamenei: Seine Regierung bestreitet eine Beteiligung an Terroranschlägen in Europa.

Ein Ex-Brigadegeneral behauptet, Teheran hätte Attentate in Europa geplant. Dies betrifft auch einen Mordfall in Deutschland, den Teheran offiziell bestreitet.

Ein pensionierter iranischer Brigadegeneral hat mit Aussagen über eine angebliche Beteiligung Teherans an Attentaten in Europa vor der Jahrtausendwende für Aufsehen gesorgt. In einem inzwischen gelöschten Interview mit dem Portal "Didban" erklärte Mohsen Rafikdust, der Iran habe die Ermordung des ehemaligen Premierministers Schapur Bachtiar sowie des Militärkommandeurs Gholam Ali Oweissi aus der Pahlavi-Dynastie zu verantworten. Beide wurden vor mehr als 30 Jahren in Frankreich getötet.