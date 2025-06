Soldat entkommt in letzter Sekunde

Von t-online , pri 20.06.2025 - 13:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Clemens Tönnies (Archivbild): Sein Unternehmen schnappt sich Konkurrent The Family Butchers (TFB). (Quelle: Friso Gentsch/dpa./dpa)

Clemens Tönnies strebt die nächste Übernahme an. Sein Unternehmen Premium Food Group übernimmt Deutschlands zweitgrößten Wursthersteller The Family Butchers. Doch bleibt ein Risiko.

Die Tönnies-Gruppe, Deutschlands größter Wurstproduzent aus Rheda-Wiedenbrück in Ostwestfalen, will mit dem The Family Butchers Deutschlands (TFB) aus Versmold den schärfsten Konkurrenten übernehmen. "Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Prüfung", schreibt das Unternehmen aber zurückhaltend.

TBF will sich künftig vor allem auf den veganen Markt konzentrieren. Das Unternehmen ist relativ jung und wurde erst 2020 gegründet.

Appetit nach Fleisch sinkt

Doch ist die Lage auf dem Fleischmarkt angespannt. Der Absatz ist rückläufig. So setzt sich der Trend zu weniger Fleischkonsum nach Angaben des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) fort. So sank der der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch- und Wurstwaren im Jahr 2023 um 430 Gramm auf nunmehr 51,6 Kilogramm. Den größten prozentualen Rückgang verzeichnen Rind- und Kalbfleisch: Der Pro-Kopf-Verzehr sank um fast fünf Prozent auf 8,9 Kilo pro Kopf. Auch der Anteil von Schweinefleisch war 2023 rückläufig. So fiel die verzehrte Menge um fast 600 Gramm auf 27,5 Kilogramm pro Person.

TBF setzt also auf vegane Produkte. Tönnies baut auf Größe am Markt. Auf Rind folgt nun Schwein.

Kritische Prüfung durch Kartellamt

Erst in der vergangenen Woche hatte das Bundeskartellamt die Übernahme des Konkurrenten Vion durch Tönnies Fleischimperium gestoppt. Vor einer "Führungsposition im Bereich Rinder" hatte Kartellamtspräsident Andreas Mundt damals gewarnt. Jetzt steht die nächste Expansion an. Dieses Mal im Bereich Schweinefleisch.

Allerdings bleibt wie bei der gescheiterten Übernahme von Vion das Risiko der kartellrechtlichen Prüfung. Kartellamtschef Mundt hatte schon in der letzten Woche bei seinem ablehnenden Bescheid von einer "bereits dominierenden Position in der Schlachtung und Verarbeitung von Schweinen in Deutschland" durch Tönnies' Premium Food Group gesprochen.