Beben an Verbandsspitze

Der Kreisverband des Deutschen Rote Kreuz (DRK) für die Region Braunschweig/Salzgitter befindet sich schon länger in finanzielle Schieflage und musste nun gemeinsam mit seinen zwei Tochterunternehmen Insolvenz anmelden. Das teilte er am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Demnach sei bereits ein Sanierungskonzept erarbeitet – der Vorstand gibt sich optimistisch, dass das Unternehmen stabilisiert werden kann.